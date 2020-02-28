2020-02-28T11:42:12+03:00
Общество

В Балтийске сгорели новые мусорные контейнеры

Власти напоминают горожанам, что раскаленные и горящие отходы запрещено выбрасывать в контейнеры
Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске минувшей ночью сгорело четыре новых мусорных контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Два контейнера сгорели на улице Зеленой, еще два – на улицах Клинической и русской набережной успели потушить.

Власти напоминают горожанам, что раскаленные и горящие отходы запрещено выбрасывать в контейнер для сбора и накопления твердых коммунальных отходов во избежание возгорания. Также запрещено складировать крупногабаритные отходы на контейнерных площадках.

«Для таких отходов в Балтийске установлены специальные металлические бункера, объемом 30 куб.м., размещенные на ул. Ушакова, 9 и на ул. Взморье», - добавили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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