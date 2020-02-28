Жителя Черняховска арестовали на 3 суток за дебош в здании полиции
Мужчина ногами бил по двери служебного кабинета, а также оскорблял сотрудника полиции
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске арестовали местного жителя за неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Мужчина устроил дебош в здании отдела полиции, ногами бил по двери служебного кабинета, а также оскорблял сотрудника полиции, не реагируя на требование немедленно прекратить противоправные деяния.
В ходе судебного заседания мужчина не раскаялся и признал вину лишь частично.
Суд признал его виновным в неповиновение законному требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU