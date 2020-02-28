2020-02-28T12:35:08+03:00
Общество

С калининградца взыскали 130 тысяч за поврежденный топором автомобиль

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В июне 2019 года в одном из поселков Правдинского района мужчина с топором в руках повредил «Хендай Солярис».

Происшествия было признано страховым случаем, поэтому страховая компания выплатила собственнику транспорта возмещение в размере 131,5 тысяч рублей. После этого страховая компания подала в суд на злоумышленника.

Суд установил, что собственнику автомобиля был причинён материальный ущерб, который был возмещен страховой компанией. И взыскал со злоумышленника в счет выплаченного страхового возмещения материальный ущерб в размере 131 553,5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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