94% сотрудников готовы рекомендовать Tele2 как работодателя своим друзьям и родным

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Независимое исследование вовлеченности персонала провела международная компания Korn Ferry. В опросе участвовали более 7000 сотрудников оператора Tele2. 94% из них поставили наивысшие баллы, отвечая на вопрос о готовности рекомендовать компанию как работодателя. По этому показателю Tele2 улучшила свой собственный результат на 6 п. п. и опередила наиболее успешные мировые компании на 15 п. п.

Индекс вовлеченности характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше. Это напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Итоги исследования KF говорят не только об организационном здоровье компаний, но и устанавливают бенчмарки – эталонные для рынка значения в области мотивации персонала.

- Мы подняли вовлеченность сотрудников на недосягаемую высоту: 85% – показатель, который очень сложно превзойти, - прокомментировала итоги исследования директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова. - Такой результат говорит о системной работе с вовлеченностью, открытости компании для сотрудников и прозрачности всех процессов. В 2019 году в списке наших приоритетов была также эффективность руководителей: мы запустили в компании «Академию лидерства», научили руководить в стиле коучинга, выстроили систему наставничества. Такой подход позволяет нам достигать высоких результатов в комфортной для людей обстановке, когда руководитель выстраивает партнерский диалог с сотрудником и тем самым создает условия для развития подчиненного. Результаты исследования указывают на наши успехи: 97% работников считают, что непосредственный начальник помогает им совершенствоваться профессионально и грамотно организует работу подразделения. Мы продолжим развивать «Академию лидерства» и в этом году, чтобы вывести работу команды на еще более высокий уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU