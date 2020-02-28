Алиханов потребовал обеспечить безопасность на переходе на ул. Горького, где сбили маму с ребенком

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:53:36+03:00

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В понедельник, 24 февраля, на улице Горького в Калининграде на пешеходном переходе сбили маму с ребенком. Пешеходы получили тяжелые травмы и были госпитализированы. В пятницу на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Антон Алиханов потребовал, чтобы этот пешеходный переход стал безопасным.

«Там были шумовые полосы и было относительно безопасно, я сам позвоночным столбом чувствовал, что они были неприятными, хочешь-не хочешь, а скорость приходится сбрасывать. Потом была реконструкция, из-за того что уходили в зиму, приняли решение нанести их по весне. Из-за этого сбили маму с ребенком, - сказал глава региона. – Лучше бы Григоренко (Сергей Григоренко, глава компании «ДСП», которая ремонтировала улицу Горького. – Ред) два раза деньги потратил, чем людей сбивали.

Алиханов отметил, что лучше заставить подрядчика два раза потратить деньги, если это позволит спасти жизни и здоровье пешеходов. Он также предположил, что подрядная организация не установила шумовые полосы, потому что «не успевала».

«Не можешь, не успеваешь, не надо контракты брать. Была же проблема, когда он (Григоренко) взял Киевскую, и это, и то…», - добавил губернатор.

Он поручил проработать вопрос насчет установки светофора на этом перекрестке. «Надо сделать так, чтобы он был безопасным», - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU