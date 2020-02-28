28 Февр. 2020 2020-02-28T14:24:01+03:00

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В Калининграде для водителей автобусов и кондукторов введут дресс-код. Требования к внешнему виду прописано в техзаданиях для перевозчиков, которые намерены пассажирские перевозки в городе.

Новые требования вступят в силу с 1 марта. Так, водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями в однотонную сорочку (длинный\короткий рукав) и темные брюки/джинсы.

«В летнее время, если температура воздуха свыше 25 градусов, водитель может находиться на рабочем месте в сорочке с коротким рукавом. Обувь водителя должна быть с закрытым мысом и пяткой. Водитель не допускается к работе в домашней, пляжной, спецодежде и обуви. Одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Разумеется, что водитель должен иметь опрятный вид и от него не должно плохо пахнуть. Похожие требования прописаны и к дресс-коду кондукторов. И от них также не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU