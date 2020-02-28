В Калининградской области выбрали лучшего курсанта региона

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:37:07+03:00

Победители были определены по сумме баллов за все этапы

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В Калининграде состоялся финал конкурса «Курсант года». За первое место боролись шесть участников - представители Калининградского филиала СПбУ МВД России, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках заочных этапов конкурса курсанты написали «Тотальный диктант», сдали нормы ГТО и стрельбы. Кроме того, впервые они написали исторический диктант, приуроченный к 75-летию Великой Победы. В финале молодые люди представили самопрезентацию «Я – курсант, патриот своей страны», прошли интеллектуальный конкурс в формате игры «Квиз», выступили с творческими номерами.

Победители были определены по сумме баллов за все этапы. Первое место занял Ярослав Ковбаска (БГАРФ), второе – Данил Баширов (БВМИ), бронза у Ивана Самсонова (СПбУ МВД). Напомним: в 2019 году победителем стал Марк Волошин – также курсант Балтийской академии рыбопромыслового флота.

ИСТОЧНИК KP.RU