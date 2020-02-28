Калининградские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате России по жиму штанги

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:36:50+03:00

Кроме того, среди мужчин в классическом жиме штанги лёжа наши спортсмены заняли первое место командного зачёта.

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В Москве прошли национальные соревнования по одной из трёх дисциплин пауэрлифтинга среди взрослых атлетов и ветеранов спорта. На базе спорткомплекса столичной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Константина Скрябина соперничали свыше 300 представителей 42 регионов России.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в активе калининградской команды четыре золотые медали, три серебряные и две бронзовые по итогам обоих дивизионов. Кроме того, среди мужчин в классическом жиме штанги лёжа наши спортсмены заняли первое место командного зачёта.

В экипировочном дивизионе высокие результаты продемонстрировали прошлогодние чемпионы Европы Дмитрий Лучкин и Олег Смирнов. Первый победил среди мужчин массой до 74 килограммов с рекордом России, подняв в лучшей попытке штангу весом 251,5 килограмм. Это позволило стать и вице-чемпионом абсолютного зачёта. Второй установил личный рекорд, при массе тела менее 59 килограммов, подняв в лучшей попытке снаряд весом 206,5 килограмма. Кроме того, оба первенствовали и в аналогичных весовых категориях классического жима – без использования майки, армирующей мускулатуру.

Личные серебряные награды – в активе Евгении Чижевской (в экипировочном жиме среди женщин-ветеранов массой до 63 килограммов) и Александра Попова (в классическом жиме среди мужчин-ветеранов массой до 120 килограммов). Бронзовыми призёрами в классическом жиме стали: Артур Арутюнян (среди мужчин весом до 66 килограммов) и Екатерина Страхова (среди женщин весом до 52 килограммов).

ИСТОЧНИК KP.RU