Калининградские МУПы задолжали за топливо свыше 230 млн рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:55:16+03:00

Также остаются высокими долги населения, которые сейчас составляют 931 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Муниципальные теплоснабжающие предприятия в Калининградской области задолжали за поставленное топливо 232,5 млн рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

По его словам, также остаются высокими долги населения, которые сейчас составляют 931 млн рублей.

«Необходимо следить за динамикой, средний долг по году не должен расти. Мы увеличиваем субсидии, переводим котельные на газовую генерацию, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Муниципалитеты в свою очередь должны вести планомерную работу по снижению задолженности перед поставщиками энергоресурсов».

Отметим, что в этот отопительные сезон региональные власти выделили муниципалитетам субсидию в размере 252млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU