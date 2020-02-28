Жительница Калининграда отсудила у дорожников 200 тысяч за падение на тротуаре

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:05:03+03:00

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Летом пошлого года жительница Калининграда шла по Ленинскому проспекту в сторону Южного вокзала. Проходя мимо магазина бытовой техники, она споткнулась о штыри, выходящие из тротуара и упала.

Пострадавшую на скорой доставили в больницу, где врачи выявили закрытый перелом руки, а также ушибы и ссадины. Женщине провели операцию и еще неделю она находилась в стационаре на лечении.

После этого горожанка подала в суд на ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», которое должно было ремонтировать и содержать дороги общего пользования, а также производить осмотр состояния автомобильных дорог не реже 1 раза в неделю.

Суд установил, что у женщины не было каких-либо оснований полагать, что на дороге может быть такое препятствие и пришел к выводу, что с ее стороны отсутствовала грубая неосторожность. И взыскал с дорожников компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU