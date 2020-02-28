Калининградец перед увольнением обокрал коллег

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:34:15+03:00

Мошенник убедил работников предприятия, на котором работал, что он хороший мастер по ремонту электроники

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Житель Гурьевска обокрал своих коллег перед увольнением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина убедил работников предприятия, на котором работал, что он хороший мастер по ремонту электроники. Двое его коллег решили воспользоваться услугами «мстера» и передали ему 3 мобильных телефона и ноутбук для ремонта, заплатив еще при этом 14 тысяч рублей.

«Однако на следующий день оказалось, что мужчина уволился с работы. Все попытки дозвониться до него и выяснить, когда будет отремонтирована техника, оказались тщетны», - рассказали в пресс-службе полиции.

Помимо места работы, мошенник поменял и место жительства. Однако его все равно нашли и задержали. В ходе обыска у него изъяли часть похищенного имущества. А также завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU