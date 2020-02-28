Калининградца приговорили к двум годам за смертельное ДТП

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:55:54+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении

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Вечером 14 мая 2019 года в Зеленоградском районе на автодороге «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск – Куликово - Заостровье» заглох микроавтобус «Мерседес». Водитель приподнял транспортное средство при помощи домкрата и стал устранять неисправность. Спустя некоторое время в припаркованный микроавтобус врезалась «Ауди». От удара «Мерседес» придавил лежащего под ним человека. От полученных ранений он погиб на месте происшествия.

На суде водитель «Ауди» признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он слишком поздно увидел микроавтобус, применил экстренное торможение но избежать ДТП не удалось.

Зеленоградский районный суд признал водителя «Ауди» виновным в нарушении ПДД и приговорил к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU