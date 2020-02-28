Неман получит федеральный грант в 45 млн рублей на благоустройство
Неман стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект предполагает формирование нового рекреационного пространства в парковой зоне и благоустройство территории у главного туристического объекта города – замка Рагнит. Предложения были одобрены жителями города в ходе общественных обсуждений и проведенного голосования. Общий бюджет реализации мероприятий составит порядка 68 млн рублей.
В прошлом году в конкурсе победили три калининградских муниципалитета. В Багратионовске планируют благоустройство городского парка и создание рекреационной зоны рядом с кирхой и озером Лангер. В Черняховске намерены преобразить квартал в районе улицы Калинина, в Правдинске – городской парк.
ИСТОЧНИК KP.RU