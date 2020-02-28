Неман получит федеральный грант в 45 млн рублей на благоустройство

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:12:53+03:00

Проект предполагает формирование нового рекреационного пространства в парковой зоне и благоустройство территории у замка Рагнит

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Неман стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предполагает формирование нового рекреационного пространства в парковой зоне и благоустройство территории у главного туристического объекта города – замка Рагнит. Предложения были одобрены жителями города в ходе общественных обсуждений и проведенного голосования. Общий бюджет реализации мероприятий составит порядка 68 млн рублей.

В прошлом году в конкурсе победили три калининградских муниципалитета. В Багратионовске планируют благоустройство городского парка и создание рекреационной зоны рядом с кирхой и озером Лангер. В Черняховске намерены преобразить квартал в районе улицы Калинина, в Правдинске – городской парк.

ИСТОЧНИК KP.RU