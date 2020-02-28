В Калининграде полиция разыскала троих пропавших школьников

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде завершились поиски объявленных в розыск 14-летнего подростка и двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое несовершеннолетних не вернулись домой в среду, 26 февраля.

12-летняя Сабина К. и 13-летняя Валерия М.были обнаружены в гостях у подруги, проживающей на улице Невельской. 14-летний Дмитрий Г. после своего исчезновения пришел в гости к дяде, который сообщил об его возвращении сотрудникам полиции.

Инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних не осуществлялось. С подростками были проведены профилактические беседы о недопустимости самовольного ухода из дома, после чего они были переданы родителям, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU