Калининградец украл мобильник под предлогом звонка не вернувшемуся из школы сыну

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:40:12+03:00

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Жительница города Светлый намедни лишилась своего мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей из-за собственной отзывчивости.

Подошедший к светловчанке в местном продуктовом магазине негодяй сыграл на самых светлых чувствах, слезно объявив, что должен срочно позвонить сыну, который не вернулся домой из школы. Конечно, женщина не могла отказать в просьбе «яжеотца» воспользоваться ее гаджетом! Прикинувшись, что разговаривает с отпрыском, злоумышленник как бы невзначай вышел на улицу, а там уже дал деру.

- Полицейские подробно опросили потерпевшую, выяснили приметы подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Выяснилось, что к преступлению причастен 37-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.

Мерзавец тотчас же во всем сознался и добровольно выдал похищенное имущество, признавшись, что чужой мобильник ему «просто понравился». За кражу он теперь рискует не перезваниваться, а перестукиваться по батареям следующие лет эдак пять.

ИСТОЧНИК KP.RU