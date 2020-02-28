Прокуратура потребовала закрыть закусочную в Гусеве из-за антисанитарии

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:56:04+03:00

В ходе проверки в точке общепита также были выявлены нарушения пожарной безопасности

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В Гусеве прокуратура обратилась в суд с иском о запрете работы закусочной «Донар Хаус» на ул. З. Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ходе проверки в точке общепита были выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в закусочной выявили неисправную автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре, кроме этого, помещение не было обеспечено необходимым количеством огнетушителей и другие нарушения.

В ходе проверки были выявлены и нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, в закусочной отсутствовало вытяжное оборудование от гриля, разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции не имел специальной маркировки, на продукты не было сопроводительных документов, туалет для посетителей не работал, а повара работали без перчаток.

«Прокурор полагает, что данные нарушения создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в связи с чем обратился в суд и просит запретить деятельность закусочной «Донар Хаус», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU