2020-02-28T17:53:25+03:00
Общество

В Калининграде планируют открыть филиал старейшего театрального вуза России

Образовательное учреждение станет частью культурно-образовательного центра, который возводится на острове Октябрьский
Виктор Сергеев
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В Калининграде в 2024 году откроется Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусства - филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Образовательное учреждение станет частью культурно-образовательного центра, который возводится на острове Октябрьский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже в октябре этого года в Калининграде откроется структурное подразделение филиала - школа креативных технологий (ШКТ).

«У ребят будет возможность реализовать свой талант средствами современных, в том числе цифровых, технологий и понять, какие специальности сейчас есть в области театрального искусства. Конечно, очень важно базироваться на многовековых традициях вуза. Но при этом нам хотелось бы сочетать эту традиционность с современностью. На данный момент идет закупка оборудования, разрабатываются программы, и уже осенью для подростков откроются двери нашей Школы креативных технологий», – рассказала директор Департамента науки и образования Минкультуры России Наталия Золотарева.

Всего в школе будет функционировать шесть лабораторий, предназначенных для школьников 12-18 лет. Выбирать ребята смогут из шести студий: интерактивные цифровые технологии, звукорежиссура и электронная музыка, дизайн, анимация, театральные технологии, а также фото- и видеопроизводство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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