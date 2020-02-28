В Калининграде защитили от застройки 100 гектаров зеленых зон
Внесенные поправки в генплан Калининграда позволит защитить от застройки 100 гектаров зеленых зон. Об этом в ходе правительственной «оперативки» сообщил губернатор Антон Алиханов.
По его словам, речь идет о зеленых участках, которые изначально предоставлялись в аренду для возведения спортивных объектов, однако после их переводили для строительства жилья.
«Мы эти объекты, не могу сказать что все, но большую часть, вернули обратно», - сказал Алиханов. По его словам, речь идет о лесопарковая территории на Сельме, участках на ул. Д. Донского (вторая часть парка), на ул. Галицкого, на ул. Лесопарковой и других.
Он также добавил, что ранее много участков было возвращено, или переведено в зеленые зоны в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU