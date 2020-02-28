2020-02-28T18:54:00+03:00
Общество

В Калининградской области предложили учредить День янтаря

Это должно способствовать популяризации региона и солнечного камня
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области предложили официально учредить День янтаря. С таким предложением на круглом столе РБК-Калининград выступила Наталья Шевченко, создательница мастерской Amber Love и популярных у калининградцев и туристов сказочных персонажей хомлинов.

По её словам, идею такого праздника поддерживают в ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области». По замыслу янтарщиков, такое событие будет способствовать популяризации региона и солнечного камня, который является его важным символом.

Она добавила, что дату праздника авторам идеи помогли выбрать в Музее янтаря.

«21 июля 1947 года по указу советского правительства был создан единый комплекс по добыче и переработке янтаря «Комбинат №9». Эта дата фактически знаменует начало янтарной отрасли в Калининградской области и России в целом», – подчеркнула Наталья Шевченко.

Сейчас в регионе с янтарем связана деятельность порядка 130 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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