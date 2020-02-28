На ул. Киевской в Калининграде начали монтировать трамвайные рельсы

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:21:23+03:00

По мере того как рельсы выставляют, их оклеивают пористой резиной для снижения вибрации и шума

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На перекрестке Ленинского проспекта-проспекта Калинина-Киевской-площади Калинина начались работы по выставлению трамвайных рельс на порталы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По мере того как рельсы выставляют, их оклеивают пористой резиной для снижения вибрации и шума. Специфика работ на закруглении путей в том, что требуется скрупулёзная юстировка уровня рельсов, которые на поворотных радиусах должны оказаться на разной высоте», - рассказали в пресс-службе мэрии..

После завершения работ на трамвайных путях подрядчик приступит к подготовке щебёночного основания и укладке нижних слоёв асфальтобетона на проезжую часть. Укладка верхнего слоя асфальта на дороге и тротуаре пройдёт после того, как установится требуемая по технологии температура, ориентировочно в апреле.

Весь объект – отрезок улицы Киевской от трамвайного депо до перекрестка - в мае сдадут в эксплуатацию после обновления путей, замены мощения на асфальт и укладки верхнего слоя асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU