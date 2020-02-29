2020-02-29T09:10:28+03:00
Общество

В Калининградской области хотят восстановить старинный дом при помощи лукового пирога

На спасение здания со сгоревшей крышей нужно собрать 170 тысяч рублей
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Так разрушенное здание может выглядеть после восстановленияТак разрушенное здание может выглядеть после восстановленияФото: Facebook
Изменить размер текста:

На окраине Калининградской области, в поселке Краснолесье Нестеровского района, местные предприниматели решили спасти от окончательного разрушения старинное здание, крыша которого сгорела несколько лет назад. Помочь в этом деле согласились сразу несколько семей Краснолесья, о чем 27 февраля на своей странице в фейсбуке сообщила автор идеи восстановления дома Наталия Добровольская-Заец.

- В этом заброшенном здании мы планируем создать новый общественный центр, который станет центром притяжения для туристов и местных жителей, - написала Наталия. - После ремонта в старом доме, которому больше 100 лет, появятся семейное кафе, фермерская лавка с продукцией местных производителей и общественное пространство для встреч и отдыха местных жителей. Нам нужно срочно собрать сумму 170 тысяч рублей, чтобы законсервировать здание, которое подверглось пожару и продолжает разрушаться.

По словам предпринимательницы, пока необходимо купить балки для восстановления стропильной системы и перекрытия, а также изоляционные материалы.

- Многие знают меня и мою семью, все вы знаете наш фирменный луковый пирог, который в течение 5 лет был обязательным блюдом нашей семьей на международном фестивале «Соседи», - продолжает Наталия. - Покупая у нас луковый пирог, Вы вспомните атмосферу праздника «Соседи» и не только спасете здание, но и будете способствовать созданию рабочих мест и содействию развития малого предпринимательства в таком далеком, но любимом всеми нами посёлке Краснолесье. Я и женщины из поселка Краснолесья испечем и доставим луковый пирог в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске готовятся к реконструкции домика Ловиса Коринта
В Калининградской области хотят восстановить старинный дом при помощи лукового пирога
На ул. Киевской в Калининграде начали монтировать трамвайные рельсы
В Калининградской области предложили учредить День янтаря
В Калининграде защитили от застройки 100 гектаров зеленых зон
В Калининграде планируют открыть филиал старейшего театрального вуза России
Прокуратура потребовала закрыть закусочную в Гусеве из-за антисанитарии
Калининградец украл мобильник под предлогом звонка не вернувшемуся из школы сыну
В Калининграде полиция разыскала троих пропавших школьников
Неман получит федеральный грант в 45 млн рублей на благоустройство
Калининградца приговорили к двум годам за смертельное ДТП
Калининградец перед увольнением обокрал коллег
Жительница Калининграда отсудила у дорожников 200 тысяч за падение на тротуаре
Калининградские МУПы задолжали за топливо свыше 230 млн рублей
Калининградские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате России по жиму штанги
В Калининградской области выбрали лучшего курсанта региона