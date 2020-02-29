В Калининградской области хотят восстановить старинный дом при помощи лукового пирога

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:10:28+03:00

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На окраине Калининградской области, в поселке Краснолесье Нестеровского района, местные предприниматели решили спасти от окончательного разрушения старинное здание, крыша которого сгорела несколько лет назад. Помочь в этом деле согласились сразу несколько семей Краснолесья, о чем 27 февраля на своей странице в фейсбуке сообщила автор идеи восстановления дома Наталия Добровольская-Заец.

- В этом заброшенном здании мы планируем создать новый общественный центр, который станет центром притяжения для туристов и местных жителей, - написала Наталия. - После ремонта в старом доме, которому больше 100 лет, появятся семейное кафе, фермерская лавка с продукцией местных производителей и общественное пространство для встреч и отдыха местных жителей. Нам нужно срочно собрать сумму 170 тысяч рублей, чтобы законсервировать здание, которое подверглось пожару и продолжает разрушаться.

По словам предпринимательницы, пока необходимо купить балки для восстановления стропильной системы и перекрытия, а также изоляционные материалы.

- Многие знают меня и мою семью, все вы знаете наш фирменный луковый пирог, который в течение 5 лет был обязательным блюдом нашей семьей на международном фестивале «Соседи», - продолжает Наталия. - Покупая у нас луковый пирог, Вы вспомните атмосферу праздника «Соседи» и не только спасете здание, но и будете способствовать созданию рабочих мест и содействию развития малого предпринимательства в таком далеком, но любимом всеми нами посёлке Краснолесье. Я и женщины из поселка Краснолесья испечем и доставим луковый пирог в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU