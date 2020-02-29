2020-02-29T10:48:48+03:00
Общество

В Гвардейске готовятся к реконструкции домика Ловиса Коринта

По словам очевидцев, в здании разобрали аварийную стену, а с кровли сняли черепицу
Иван МАРКОВ
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Так дом художника выглядит сегодняТак дом художника выглядит сегодняФото: Павел Белорецкий
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В Гвардейске началась подготовка к реконструкции домика 1825 года постройки, в котором жил немецкий художник-импрессионист Ловис Коринт. Как сообщил в пятницу 28 февраля в соцсетях калининградский краевед Павел Белорецкий, территория памятника истории заново огорожена, вокруг расставлены контейнеры для строительного мусора, а с территории дома уже вывезены отходы.

- Огорчила только черепица, которую сняли с крыши и просто накидали валом на землю, разбив ее в крошку, - пишет Белорецкий. - Любопытно, неужели черепицу нельзя использовать повторно? «Падающую» стену подперли и аккуратно разобрали сверху. Ни одного рабочего я не увидел, хотя сегодня будничный день - пятница. Никаких объявлений для информирования граждан нет. Охраны нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в домике, где родился художник, в скором времени предполагается открыть филиал Калининградского областного музея изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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