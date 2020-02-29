В Светлогорске мужчина похитил 15 пар домашних тапочек
Светлогорские полицейские задержали подозреваемого в краже, который дважды проник в один и тот же дом. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, неоднократно судимый 52-летний мужчина был задержан в чужом доме с поличным.
Началось все 24 февраля, когда в полицию поступило заявление о краже. Пока хозяев не было дома, неизвестный разбил оконное стекло и, проникнув в квартиру, похитил строительные инструменты.
- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что злоумышленник на следующий день планирует снова проникнуть в данное жилище, - сообщает пресс-служба. - В результате 25 февраля подозреваемый был задержан на месте преступления. Полицейские изъяли у мужчины 15 пар домашних тапочек, электроплитку, топор и другие носильные вещи. Также в доме злоумышленника сотрудники полиции обнаружили ранее похищенное имущество.
Пока полицейские выясняют, мог ли подозреваемый быть причастен к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU