За ночь в Гурьевском районе сгорело три автомобиля

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:13:30+03:00

Пожар начался с «Ниссана», припаркованного в поселке Васильково на улице Шатурской

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В ночь с 28 на 29 февраля на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района сгорело сразу три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области.

Пожар произошел в четвертом часу ночи, о чем в 03:59 поступило сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях.

- В автомобиле «Нисан Навара» горел моторный отсек, также огнем повреждены два легковых автомобиля стоящих рядом, - уточняет пресс-служба.

По словам пожарных, пострадавших во время пожара не было. Для его ликвидации привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU