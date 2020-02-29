2020-02-29T12:13:30+03:00
Происшествия

За ночь в Гурьевском районе сгорело три автомобиля

Пожар начался с «Ниссана», припаркованного в поселке Васильково на улице Шатурской
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 28 на 29 февраля на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района сгорело сразу три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области.

Пожар произошел в четвертом часу ночи, о чем в 03:59 поступило сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях.

- В автомобиле «Нисан Навара» горел моторный отсек, также огнем повреждены два легковых автомобиля стоящих рядом, - уточняет пресс-служба.

По словам пожарных, пострадавших во время пожара не было. Для его ликвидации привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде автомобиль ДПС подтолкнул на перекрестке впередистоящую машину
За ночь в Гурьевском районе сгорело три автомобиля
В Светлогорске мужчина похитил 15 пар домашних тапочек
В Гвардейске готовятся к реконструкции домика Ловиса Коринта
В Калининградской области хотят восстановить старинный дом при помощи лукового пирога
На ул. Киевской в Калининграде начали монтировать трамвайные рельсы
В Калининградской области предложили учредить День янтаря
В Калининграде защитили от застройки 100 гектаров зеленых зон
В Калининграде планируют открыть филиал старейшего театрального вуза России
Прокуратура потребовала закрыть закусочную в Гусеве из-за антисанитарии
Калининградец украл мобильник под предлогом звонка не вернувшемуся из школы сыну
В Калининграде полиция разыскала троих пропавших школьников
Неман получит федеральный грант в 45 млн рублей на благоустройство
Калининградца приговорили к двум годам за смертельное ДТП
Калининградец перед увольнением обокрал коллег
Жительница Калининграда отсудила у дорожников 200 тысяч за падение на тротуаре
Калининградские МУПы задолжали за топливо свыше 230 млн рублей
Калининградские спортсмены завоевали 10 медалей на чемпионате России по жиму штанги
В Калининградской области выбрали лучшего курсанта региона