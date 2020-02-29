В Калининграде автомобиль ДПС подтолкнул на перекрестке впередистоящую машину

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:35:28+03:00

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В Калининграде, на перекрестке улиц Банковской и Каштановая Аллея, произошла авария по вине водителя автомобиля ДПС. Происшествие случилось днем 28 февраля.

Столкновение не было жестким, но, судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе автомобилистов Калининградской области, нетерпеливый водитель ДПС решил как бы подтолкнуть впередистоящий «Форд». Когда же он понял, что столкновение состоялось, водитель тут же сдал назад.

Чем закончилось ДТП, и вызывали ли на место аварии сотрудников ГИБДД, по видео не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU