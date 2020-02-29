В Калининграде автомобиль ДПС подтолкнул на перекрестке впередистоящую машину
После столкновения виновник аварии сдал назад
Момент столкновения на БанковскойФото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В Калининграде, на перекрестке улиц Банковской и Каштановая Аллея, произошла авария по вине водителя автомобиля ДПС. Происшествие случилось днем 28 февраля.
Столкновение не было жестким, но, судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе автомобилистов Калининградской области, нетерпеливый водитель ДПС решил как бы подтолкнуть впередистоящий «Форд». Когда же он понял, что столкновение состоялось, водитель тут же сдал назад.
Чем закончилось ДТП, и вызывали ли на место аварии сотрудников ГИБДД, по видео не понятно.
ИСТОЧНИК KP.RU