В центре Черняховска сбили велосипедиста

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:29:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске 28 февраля произошло ДТП, в котором серьезно пострадал велосипедист. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 14:20 по вине 26-летнего водителя.

- Управляя автомобилем «Ауди», он двигался по улице Ленинградской со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Кирова, - сообщают подробности в ведомстве, - где в районе дома №24/1 приступил к выполнению обгона впереди движущегося транспортного средства, не убедившись в безопасности совершаемого маневра. В результате совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, движущегося со встречного направления.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

За те же сутки в регионе сотрудниками ГИБДД выявлено 434 нарушения ПДД и задержано 5 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU