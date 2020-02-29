В Калининградской области уже четыре года разыскивают мужчину с расстройствами психики

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:00:43+03:00

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Жителя поселка Таманское Гусевского района Калининградской области полиция разыскивает уже четыре года. Кузнецов Анатолий Георгиевич 1947 года рождения вышел из дома ночью 27 апреля 2016 года в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Как сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский», мужчине на вид 70 лет, рост его 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется теменная лысина, глаза карие. Также говорится о том, что пенсионер страдает расстройствами психики, плохо ходит и говорит невнятно.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кузнецова Анатолия Георгиевича, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-24-10, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU