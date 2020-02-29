2020-02-29T17:00:43+03:00
Происшествия

В Калининградской области уже четыре года разыскивают мужчину с расстройствами психики

Анатолий Кузнецов ушел из дома ночью 27 апреля 2016 года
Иван МАРКОВ
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Кузнецов Анатолий ГеоргиевичКузнецов Анатолий ГеоргиевичФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Жителя поселка Таманское Гусевского района Калининградской области полиция разыскивает уже четыре года. Кузнецов Анатолий Георгиевич 1947 года рождения вышел из дома ночью 27 апреля 2016 года в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Как сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский», мужчине на вид 70 лет, рост его 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется теменная лысина, глаза карие. Также говорится о том, что пенсионер страдает расстройствами психики, плохо ходит и говорит невнятно.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кузнецова Анатолия Георгиевича, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-24-10, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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