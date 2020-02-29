2020-02-29T18:50:10+03:00
Экономика

Глава «Опоры России»: Калининградская область может быть «ледоколом», который сломает старые стереотипы

По словам Александра Калинина, калининградским предпринимателям необходимо учиться работать на европейском рынке
Иван МАРКОВ
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В пятницу 28 февраля на встрече делегации «Опоры России» с бизнес-сообществом Калининградской области руководитель этой организации Александр Калинин заявил, что одним из самых перспективных направлений для местного бизнеса должен стать экспорт. По его словам, хорошие возможности для этого открывает стартовавшая в этом году в регионе программа льготного финансирования инвестпроектов в удаленных муниципалитетах.

- По вашей программе «Восток» кредиты до 50 миллионов рублей выделяются под один процент. Я вообще не знаю такой практики в России, - отметил Калинин.

Что касается освоения зарубежных рынков, то он посоветовал обратить на них пристальное внимание.

- С одной стороны, ваша территория – эксклав, и с этим связаны определенные трудности, прежде всего, в логистике. С другой стороны, буквально в 40 километрах от Калининградской области, – рынок в 500 миллионов потребителей с очень серьезными доходами. И в этом плане ваши издержки на экспорт на европейский рынок минимальны по сравнению с теми, которые есть у предпринимателей на остальной части России. Нам надо учиться работать на этом рынке, быть там конкурентоспособными, успешными, зарабатывать хорошие деньги. Вот это, по моему мнению, тот вызов, который стоит перед предпринимателями региона. Калининградская область может быть «ледоколом», который сломает старые стереотипы и дать лучшие практики для всей России, - заключил Александр Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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