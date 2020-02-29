2020-02-29T19:14:36+03:00
Общество

В Калининграде на карантин закрыта одна школа полностью и еще девять – частично

Занятия отменены из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ
Иван МАРКОВ
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По состоянию на 28 февраля 2020 года в Калининграде в некоторых школах приостановлено обучение из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ.

Как сообщает мэрия Калининграда, на вынужденные каникулы отправились учащиеся 26 классов в 9 школах города (№№ 4, 12, 18, 21, 24, 38, 47, 53 и гимназия № 1). Полностью приостановлен образовательный процесс в первом корпусе школы № 56.

Кроме того, закрыто 17 групп в 13 детских садах Калининграда.

Комитет по образованию администрации Калининграда ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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