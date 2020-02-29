В Калининградской области провели эксперимент по похищению детей

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:41:40+03:00

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15 февраля в Калининградской области волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» провели эксперимент по похищению детей по предварительной договоренности с их родителями. Как показал опыт, из десяти мальчиков и девочек, игравших на детской площадке города Светлого, четверых под различными предлогами удалось увести. Одного ребенка даже посадили в машину незнакомой женщины.

После окончания эксперимента волонтеры рассказали детям, как следует себя вести, если к ним обратился незнакомый человек, как действовать, если незнакомец пытается увести силой, и что предпринять, если ребенок понимает, что потерялся.

Как сообщают волонтеры отряда «Запад», в 2019 году они приняли участие в поиске 48 пропавших детей в Калининградской области. Живыми были найдены 45 детей. Погибли 3 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU