Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли трехкратного обладателя Кубка России
Калининградские волейболистки одержали очередную победу. На этот раз соперником «Локомотива» стал трехкратный обладатель Кубка России, краснодарский клуб «Динамо», который и принимал гостей на своей площадке. Счет по итогу встречи - 3:1 (20-25; 25-20; 25-14; 25-14). За хозяевами остался лишь первый сет, в трех остальных верх взяли калининградки.
Это был первый четвертьфинальный матч чемпионата России, и ответная встреча состоится 7 марта в Калининграде.
Напомним, краснодарское «Динамо» является трехкратным обладателем Кубка России: в 1994-м, 2014-м, 2015-м годах.
ИСТОЧНИК KP.RU