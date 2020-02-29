2020-02-29T23:01:45+03:00
Спорт

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли трехкратного обладателя Кубка России

Встреча прошла в гостях у краснодарского «Динамо» в субботу 29 февраля
Иван МАРКОВ
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Следующая встреча с "Динамо" - 7 марта в КалининградеСледующая встреча с "Динамо" - 7 марта в КалининградеФото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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Калининградские волейболистки одержали очередную победу. На этот раз соперником «Локомотива» стал трехкратный обладатель Кубка России, краснодарский клуб «Динамо», который и принимал гостей на своей площадке. Счет по итогу встречи - 3:1 (20-25; 25-20; 25-14; 25-14). За хозяевами остался лишь первый сет, в трех остальных верх взяли калининградки.

Это был первый четвертьфинальный матч чемпионата России, и ответная встреча состоится 7 марта в Калининграде.

Напомним, краснодарское «Динамо» является трехкратным обладателем Кубка России: в 1994-м, 2014-м, 2015-м годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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