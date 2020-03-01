Февраль в Калининграде стал самым теплым за 30 лет

1 Март 2020 2020-03-01T11:30:40+03:00

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Как сообщает портал pogodaiklimat.ru, средняя температура завершившегося февраля составила в Калининграде +3,9 градуса. Это второй результат за всю историю метеонаблюдений и максимальное значение с 1990 года, когда был установлен месячный рекорд (средняя температура в городе тогда равнялась +5,3 градуса).

В феврале-2020 были установлены три суточных рекорда – 1 февраля (+10,4), 2 февраля (+10,2) и 17 февраля (+12,9). Самая низкая температура была зафиксирована ночью 7 февраля и составила -4,3 градуса. Дневные температуры в течение всего месяца были положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU