На улице Горького автомобиль сбил пешехода на переходе
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Информация о ДТП появилась в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области». Инцидент произошел вечером в субботу на улице Горького недалеко от пересечения с улицей Гайдара. По неподтвержденной пока информации, пострадал мужчина, которого сбил на пешеходном переходе внедорожник «Ниссан».
Напомним, 24 февраля на пешеходном переходе на улице Горького (возле перекрестка с Первомайской) автомобиль сбил женщину с ребенком. Пострадавшие находятся в больнице. После инцидента в мэрии города сообщили о том, что на этом участке появятся шумовые полосы.
ИСТОЧНИК KP.RU