На стадионе «Калининград» появится благотворительный сектор

1 Март 2020 2020-03-01T12:49:04+03:00

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Футбольный клуб «Балтика» создал благотворительный сектор "С120" на стадионе "Калининград". Как сообщает пресс-служба клуба, все вырученные средства с продажи билетов на этот сектор пойдут на добрые дела. В частности, после игры с «Армавиром» (15 марта) деньги передадут на лечение маленькой калининградки Миланы Семеньковой, у которой диагностирована спинально-мышечная атрофия. На спасительный укол родителям нужно собрать около 150 миллионов рублей, но пока в копилке только треть этой суммы.

«Уже сейчас можно купить билеты на матч в сектор "С120" и поддержать инициативу, - призывают в «Балтике». - Среди купивших билет на благотворительный сектор мы разыгрываем шарф «Манчестер Сити» из официального фаншопа».

ИСТОЧНИК KP.RU