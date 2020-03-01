Калининградский барк «Крузенштерн» прибыл в Буэнос-Айрес

1 Март 2020 2020-03-01T14:17:53+03:00

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Стоянка в столице Аргентины продлится до 3 марта. Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, за время нахождения в порту будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Курсанты и члены экипажа ознакомятся с достопримечательностями и смогут подготовиться к длительному (почти 5 тысяч морских миль) переходу в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Так же предусмотрено посещение учебного парусного судна представителями администрации города и порта и проведение «открытого борта», в рамках которого жители и гости города смогут ознакомиться с парусным вооружением и условиями быта экипажа и курсантов «Крузенштерна».

2 марта на борту «Крузенштерна» запланирована встреча главы Росрыболовства с российскими ветеранами и участниками войны, проживающими в Аргентине. Трансатлантическое плавание, напомним, проводится в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря и на сегодняшний день прошел более 10 тысяч морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU