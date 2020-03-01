В калининградских храмах сегодня будут совершать Чин прощения

1 Март 2020 2020-03-01T15:27:23+03:00

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Сегодня, в последний день перед началом Великого поста, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. Как сообщили в Калининградской епархии, во всех храмах в этот день совершается особый Чин прощения. Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим совершит Чин прощения в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда в 17:00.

Обряд выглядит так: архиерей (настоятель) и все священники храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан, а прихожане, в свою очередь, подходят к клирикам и просят прощения у них, а затем уже – друг у друга.

Просить прощения принято в этот день не только в храме, но и за его пределами, в том числе, дома – у близких, родных, знакомых и вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть. Делается это для того, чтобы вступить в Великий пост примиренным со всеми окружающими.

ИСТОЧНИК KP.RU