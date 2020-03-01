Полиция разыскивает 33-летнего калининградца, который подозревается в воровстве

1 Март 2020 2020-03-01T18:42:15+03:00

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ОМВД России по Гурьевскому району разыскивает 33-летнего Артура Юрьевича Лабзы. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проверяется его на причастность к хищению имущества.

Как заявил потерпевший, он познакомился с разыскиваемым в одном из ночных клубов, после чего новый знакомый напросился к нему домой. После совместного застолья хозяин уснул, а гость вынес вещи, среди которых оказался телевизор.

Всех, кто располагаете информацией о том, где может находиться Артур Лабза, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть), 89118586025 (уголовный розыск), либо 02. Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU