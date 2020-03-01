2020-03-01T18:48:55+03:00
Политика

Главной военно-морской базе Балтийского флота исполнилось 64 года

Николай Литвинов
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Военно-морская база первого разряда с присвоением наименования ВМБ Балтийск была сформирована 1 марта 1956 года по приказу Министра обороны СССР. Ее возглавил Герой Советского Союза контр-адмирал Сергей Кострицкий. На момент создания в базе насчитывалось более 100 кораблей и судов, из которых 67 военных, силы дислоцировались от Клайпеды до польской границы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в настоящее время в состав военно-морской базы входят соединение ракетных кораблей и катеров, соединение кораблей охраны водного района, береговой ракетный полк, части боевого, тылового и технического обеспечения. По итогам 2019 учебного года Балтийская военно-морская база (БВМБ), которой командует контр-адмирал Александр Пешков, признана одним из лучших объединений флота.

- В ближайшее время соединения и воинские части базы ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская подготовка личного состава. Усилия будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации, - отмечают в пресс-службе флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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