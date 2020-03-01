После наезда на маму с ребенком на улице Горького в Калининграде начали устанавливать шумовые полосы
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Как сообщают калининградцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», сегодня на улице Горького началась установка шумовых полос. Монтаж ведется возле перекрестка с улицей Первомайской, где 24 февраля на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребенком. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.
В пятницу на необходимость вернуть на опасный участок шумовые полосы указал губернатор Антон Алиханов. Городские власти собирались установить полосы, когда наступит теплая сухая погода, но, как видно, решили поспешить.
ИСТОЧНИК KP.RU