В Калининграде почтили память псковских десантников шестой парашютно-десантной роты

1 Март 2020 2020-03-01T19:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в парке «Юность» состоялся митинг в честь 20-летия подвига воинов-десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 29 февраля по 1 марта 2000 года рота псковских десантников почти сутки противостояла отряду боевиков в Аргунском ущелье, в Шатойском районе Чечни. 90 бойцов выдержали несколько атак выходящей из окружения группировки численностью около 2,5 тысяч человек. В ходе боя погибли 84 десантника.

Как сообщает пресс-служба правительства области, участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к мемориалу «Скорбящие родители» венки и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU