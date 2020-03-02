Антон Алиханов ушел из Instagram на время Великого поста

2 Март 2020 2020-03-02T10:26:19+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов временно приостановил ведение Instagram, сообщил глава региона на своей странице.

«Вернусь в Инстаграм через 7 недель. Директ зачищен. Прошу меня простить , отвечать всем не успеваю», - написал губернатор, добавив хештэг #тишина

Как ранее писала «Комсомолка», Антон Алиханов вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров, заняв тат предпоследнее место. По данным исследования, СМИ цитировали запись в Instagram Алиханова, что программа льготного кредитования бизнеса «Восток», по которой можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых, начнет действовать в Калининградской области с 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU