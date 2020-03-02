Изменилось расписание движения вечернего поезда Светлогорск – Калининград

2 Март 2020 2020-03-02T10:26:53+03:00

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С понедельника 2 марта изменилось расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о незначительной корректировке в расписании движения ежедневного поезда № 6720.

Поезд будет отправляться на две минуты позже, чем в действующем сейчас расписании – в 20:27, и также на две минуты позже прибывать на станции в пути следования и Южный вокзал.

«Корректировка расписания обусловлена оптимизацией движения пригородных поездов на Калининградском узле», - отметили в КЖД.

С расписанием можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU