Изменилось расписание движения вечернего поезда Светлогорск – Калининград
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С понедельника 2 марта изменилось расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о незначительной корректировке в расписании движения ежедневного поезда № 6720.
Поезд будет отправляться на две минуты позже, чем в действующем сейчас расписании – в 20:27, и также на две минуты позже прибывать на станции в пути следования и Южный вокзал.
«Корректировка расписания обусловлена оптимизацией движения пригородных поездов на Калининградском узле», - отметили в КЖД.
С расписанием можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU