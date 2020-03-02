В Советске сбили 4-летнюю девочку
ДТП произошло на улице Ленина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске в воскресенье днем под колеса автомобиля попала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 16 часов 45 минут на улице Ленина. 65-летний водитель «Рено» сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
По данным полиции, девочка вырвалась из рук матери. В результате наезда она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU