В Советске сбили 4-летнюю девочку

2 Март 2020 2020-03-02T10:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске в воскресенье днем под колеса автомобиля попала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 16 часов 45 минут на улице Ленина. 65-летний водитель «Рено» сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

По данным полиции, девочка вырвалась из рук матери. В результате наезда она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU