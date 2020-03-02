Калининградские волонтеры вылечили и выпустили 12 лебедей

2 Март 2020 2020-03-02T10:45:55+03:00

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Калининградские волонтеры выпустили на волю дюжину вылеченных лебедей. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте». Речь идет о лебедях, выхоженных зоозащитниками приюта и организации «Биосфера Балтики», которая занимается реабилитацией птиц и рукокрылых.

«Выпущены последние вылеченные, обработанные и уже полностью здоровые лебеди нашего приюта! Совсем скоро они создадут свои семьи и выведут новое потомство!», - говорится в сообщении.

В Калининграде волонтеры регулярно спасают и лечат лебедей.

Калининградский фотограф Денис Штейн накануне презентовал документальный фильм о семье лебедей, которая погибла в результате человеческой жестокости. Птиц расстреляли неизвестные. Трогательный ролик автор выложил в Youtube, где фильм набирает просмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU