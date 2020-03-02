Калининградская область получит более 4 млрд рублей на развитие мелиорации

2 Март 2020 2020-03-02T10:50:34+03:00

В 2019 году на эти цели было направлено 76,3 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Калининградская область получит 4,4 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование мелиоративных работ до 2025 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, сейчас региональные власти закупают спецтехнику.

Алиханов добавил, что работа осложнена, в том числе, наличием неучтенных мелиоративных каналов, разными формами собственности на мелиоративные объекты.

Напомним, что Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23 % всех осушаемых и 70 % польдерных земель России. Для польдеров – участков, расположенных ниже уровня моря, вопрос мелиоративного обустройства особенно актуален.

В 2019 году на эти цели было направлено 76,3 миллиона рублей, что позволило выполнить работы по ремонту 186 километров мелиоративных каналов и 150 километров закрытого дренажа, провести известкование почвы – на поля было внесено 32 тысячи тонн известковых материалов. Проведение этих работ позволило улучшить мелиоративное состояние 7,4 тысячи гектаров и понизить кислотность 6,8 тысячи гектаров сельхозугодий. В 2020 году на эти цели планируется направить 106,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU