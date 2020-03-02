В Советске задержали автомобиль с контрабандными сигаретами в тайниках
Из полостей авто извлекли больше 1,5 тысяч пачек курева
.Фото: Таможня Калининградской области
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В Советске таможенники задержали более 1,5 тысячи пачек сигарет, которые в своем автомобиле «Chevrolet» пытался провезти в Литву калининградец.
В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в конструктивных полостях авто спрятаны 1570 пачек сигарет марки «Jin Ling».
«Калининградец признался, что сигареты вез в Каунас для своего друга и умышленно сокрыл их от таможенного контроля», - говорится в сообщении отделения по связям с общественностью региональной таможни.
Мужчина заплатит штраф.
Табачные изделия и автомобиль изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU