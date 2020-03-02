Власти области пообещали кинопроизводителям увеличить размер рибейтов
Региональные власти пообещали кинопроизводителям увеличить размер рибейтов. Об этом сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак в рамках второго Балтийского культурного форума.
По словам Ермака, в 2020 году сумма рибейтов для кинопроизводителей может быть увеличена при соблюдении ряда условий.
«Мы оставляем базу в 20 процентов рибейта и даем возможность его увеличить до 40, если будет выполнен ряд ключевых условий. Была разработана система повышающих коэффициентов. Дополнительные баллы начисляются при условии документального подтверждения и только по решению конкурсной комиссии», – сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что также обсуждается возможность предоставления уже в следующем году рибейтов для производства видеоклипов и рекламных роликов.
ИСТОЧНИК KP.RU