В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет воды и света

2 Март 2020 2020-03-02T11:57:12+03:00

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В Калининграде в понедельник, 2 марта, в течение дня не будет света в домах на семи улицах и одном садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12.00 для работ в трансформаторе отключат от электричества дома по ул. Полк. Ефремова 3-9, ул. Ясная 7,11,13, с/т «Золотая осень».

До 20.00 без света останутся дома ул. Ю. Гагарина 2-10, 40-42, 50-54, 117-133, 137-139, ул. Стрелецкая 2-6.

До 18.00 отключат от света дома ул. Черняховского 30-40, ул. Рокоссовского 16-20.

До 13.00 также для ремонта электрощита обесточены дома ул. Пролетарская 79-87, ул. Рокоссовского 22-26, ул. Черняховского 30-40, 54-56. До обеда не будет работать и светофор на ул. Черняховского у торгового центра «Колос».

От холодной воды с 9.00 до 12.00 отключены дома по ул. Полк. Ефремова 3-7; с 10.00 до 14.00 - ул. Л. Голикова 4; с 10.00 до 17.00 - Ленинский пр-т 94.

ИСТОЧНИК KP.RU