В поселке Ушаково законсервировали руины замка Бранденбург

2 Март 2020 2020-03-02T12:18:36+03:00

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В поселке Ушаково Гурьевского района законсервировали руины замка Бранденбург. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, исторический объект, принадлежащий Калининградской епархии, станет музеем под открытым небом.

Подрядчик расчистил кирпичную кладку, выровнял несущие стены, а для их укрепления местами выложил дополнительные ряды кирпичей. Установленные деревянные балки перекрытий и металлические решетки в оконных проемах должны предотвратить обрушение сохранившихся стен.

«Конструктивные решения были разработаны исходя из противоаварийных задач и концепции создания здесь в дальнейшим музея под открытым небом, – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Здор. – Объект получился трудоёмким в силу его большой площади и значительных разрушений. Но работы велись в достаточно интенсивном темпе: с момента разработки проекта до его реализации прошло всего полгода».

«Пожалуй, впервые в регионе работы по консервации на таком сложном, разрушающемся объекте проведены действительно качественно», – оценил результаты руководитель Службы объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. По его мнению, этому способствовала грамотная организация и взаимодействие Калининградской епархии со всеми заинтересованными сторонами.

В калининградской епархии отметили, что на обновленную площадку вернутся общественники, которые раньше организовывали в историческом антураже Бранденбурга спектакли и экскурсии. Собственники памятника поддерживают практику прошлых лет, когда к таким творческим и образовательным проектам привлекались дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU