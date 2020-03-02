В Краснознаменске бухгалтер предприятия попалась на присвоении 50 тыс рублей

2 Март 2020 2020-03-02T12:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснознаменске бухгалтер предприятия попалась на присвоении 52 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летняя бухгалтер одного из автотранспортных предприятий в имела доступ к деньгам и в нескольких месяцев незаконно выписывала себе денежные премии.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU