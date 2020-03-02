В Краснознаменске бухгалтер предприятия попалась на присвоении 50 тыс рублей
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
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В Краснознаменске бухгалтер предприятия попалась на присвоении 52 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
45-летняя бухгалтер одного из автотранспортных предприятий в имела доступ к деньгам и в нескольких месяцев незаконно выписывала себе денежные премии.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU